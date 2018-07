Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Wie die IMMOFINANZ AG ("Immofinanz") (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) heute veröffentlicht hat, hat deren Aufsichtsrat heute den Paketverkauf der rund 26%-Beteiligung an der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") (ISIN AT0000641352/ WKN 876520) genehmigt, so die CA Immobilien Anlagen AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

