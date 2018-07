BERLIN (Dow Jones)--Selbst im Falle eines Rücktritts von Horst Seehofer wird die CSU laut Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) die Bundesregierung nicht platzen lassen. "Die CSU, wenn es so kommt (Rücktritt Seehofers), bleibt in der Regierung", sagte Müller von einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Reichstag. "Die Fraktionsgemeinschaft ist ein hohes Gut." Auch die Bayern wollten nicht, dass die CSU zur Regionalpartei ohne Einfluss schrumpfe.

Die Union befindet sich in der schlimmsten Krise seit Jahrzehnten. Gegenwärtig ist nicht klar, ob das Bündnis und damit die große Koalition Bestand haben wird. Am Nachmittag wollen die Führungsriegen beider Parteien in Berlin in einem letzten Versuch einen Kompromiss im Streit um Asyl und schärfere Grenzkontrollen erreichen. Seehofer hat mit dem Rückzug von seinen Ämtern als CSU-Chef und Bundesinnenminister binnen drei Tagen gedroht. Stundenlange Beratungen beider Parteien bis in die Nacht hinein hatten zu keiner Annäherung geführt.

Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) erwartet, dass die Abgeordneten der Spitze um Kanzlerin Angela Merkel und Seehofer einen klaren Auftrag erteilen werden. "Es geht darum, der Spitze ein klares Zeichen zu senden, sich zu einigen", sagte Linnemann. Der Parlamentskreis Mittelstand der Unions-Fraktion verlangte von den Streithähnen ebenfalls, nicht immer stärker auf sich einzuhacken.

Die SPD als dritter Koalitionspartner hat für den Abend außerdem die Einberufung eines weiteren Krisentreffens mit den Chefs der Union verlangt. Ob und wann es stattfinden soll, ist derzeit noch offen.

Am Morgen hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Willen der CSU betont, in der Bundesregierung und der gemeinsamen Fraktion zu bleiben. "Keiner will bei uns die Regierung als solches infrage stellen", sagte Söder bei einer Veranstaltung in Bayern.

