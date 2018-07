ROUNDUP: Thyssenkrupp hält sich zu Börsenplänen des neuen Stahlkonzerns bedeckt

BRÜSSEL - Nach dem Start des neuen Gemeinschaftsunternehmens Thyssenkrupp Tata Steel steht dem künftig zweitgrößten europäischen Stahlkonzern möglicherweise ein Börsengang bevor. Dabei werde man die Mehrheit an dem neuen Unternehmen jedoch für mindestens sechs Jahre behalten, teilten die Essener am Montag mit. Angaben zum Zeitpunkt eines möglichen Börsengangs wurden nicht gemacht.

ROUNDUP: Freenet steigt bei Media-Markt-Mutter Ceconomy ein

HAMBURG/DÜSSELDORF - Der Mobilfunkanbieter Freenet steigt bei der Media-Markt- und Saturn-Mutter Ceconomy ein. Über eine Kapitalerhöhung sichert sich das TecDax-Unternehmen rund 9 Prozent an dem Betreiber der beiden großen Elektronikhändler, wie beide Unternehmen am Freitag überraschend nach Börsenschluss mitteilten. Experten reagierten jedoch mit Blick auf Freenet skeptisch auf die Nachrichten. Sowohl der Sinn des Deals als auch der Kaufpreis lösten Stirnrunzeln aus.

Hedgefonds Elliott macht Druck bei Chefsuche von Gea - Aktienrückkauf gefordert

LONDON - Der umtriebige Investor und Gea -Aktionär Elliott erhöht den Druck auf den Anlagenbauer. Es sei enttäuschend, dass es nach dem angekündigten Ausscheiden von Vorstandschef Jürg Oleas und Finanzvorstand Helmut Schmale, noch immer keine Nachfolger gebe, teilte Elliott am Montag in London mit. Gea müsse ohne weitere Verzögerung handeln. Sobald ein neues Management gefunden sei, müsse dieses unverzüglich mit der Arbeit an einer neuen Strategie beginnen. Dabei müssten dann alle Optionen auf den Tisch kommen, die den Wert des Unternehmens steigern könnten.

IPO/ROUNDUP: Dell plant Rückkehr an die Börse nach fünf Jahren

ROUND ROCK - Der PC-Hersteller Dell will nach fast fünf Jahren über einen Umweg an die Börse zurückkehren. Die Notierung wäre die Folge eines komplexen Aktiendeals um die von Dell im Jahr 2016 übernommene Software-Firma VMware. Gründer und Chef Michael Dell behält aber die Kontrolle fest in seiner Hand. Der 53-Jährige hatte den einst weltgrößten PC-Hersteller 2013 zusammen mit Finanzinvestoren für rund 25 Milliarden Dollar gekauft und von der Börse genommen. Dadurch - und durch die 67 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Speicherspezialisten EMC - entstand aber ein drückender Schuldenberg. Der am Montag bekanntgegebene Deal soll helfen, ihn abzutragen, und zugleich die Firmenstruktur vereinfachen.

ROUNDUP 2: Tesla schafft nach Schlussspurt 5000 Model 3 in einer Woche

PALO ALTO - Tesla hat nach Angaben von Firmenchef Elon Musk das selbstgesteckte Ziel geschafft, in der letzten Juni-Woche 5000 Fahrzeuge seines ersten günstigeren Elektroautos Model 3 zu bauen. Musk verkündete diese Zahl in einer E-Mail an die Mitarbeiter, aus der unter anderem der TV-Sender CNBC und der Finanzdienst Bloomberg zitierten.

ROUNDUP 2: Nestle wird erneut von Aktionär Third Point angegriffen

ZÜRICH - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle sieht sich erneut mit Forderungen der Beteiligungsgesellschaft Third Point konfrontiert. Die vom US-Investoren Dan Loeb gegründete Gesellschaft kritisiert in einem online publizierten Bericht und in einem Brief an das Management den "konfusen strategischen Kurs" von Nestlé. Das SMI -Schwergewicht wiederum verweist in einer Stellungnahme auf das seit dem Amtsantritt des neuen Konzernchefs Mark Schneider Anfang 2017 Geleistete.

Weitere Meldungen

-BASF nimmt Vertrieb von Vitamin-Produkten teilweise wieder auf

-Presse: Air-Berlin-Gläubiger wollen Etihad verklagen

-Bundesanstalt: Kobalt für Akkus könnte bald knapp werden

-CO2-Engpass bedroht auch Fleischversorgung in Großbritannien

-Deutsche Kinocharts: Dinosaurier sind nicht zu schlagen

-Presse: Chemiekonzerne Sinochem und ChemChina vor Milliardenfusion

-RWE-Chef sieht bei Kohlestrom-Ausstieg Politik in der Pflicht

-Flughafen Zürich erhält erneut den World Travel Award

-Städtetag kritisiert Bahn und fordert andere Verkehrspolitik

-ROUNDUP: Wo wollen wir leben? - Studie sieht Klein- und Mittelstädte im Trend

-Kein Prozess gegen Betreiber der Gewerbeauskunft-Zentrale

-ROUNDUP: Ladenhüter Elektroauto-Prämie - Käufer halten sich zurück

-VW-Tochter Porsche im Blick der Stuttgarter Steuerbehörden

-ROUNDUP: Einigung mit Verlegern - Mehr Gehalt für viele Zeitungsjournalisten

-Oligarch Deripaska verzichtet nach US-Sanktionen auf Staatshilfe

-Deutsche Post erhöht Porto für Bücher- und Warensendungen

-'Jurassic World' weiter an der Spitze von Nordamerikas Kinocharts

-Einer der Angeklagten im Kölner Archiv-Prozess verhandlungsunfähig

-Roche erreicht in Phase-III-Studie mit Tecentriq Ziele bei bestimmten Brustkrebs

-Autobahn-Raststättenbetreiber sehen sich für Feriensaison gerüstet

-Flughafen Tegel macht 112 Millionen Euro Gewinn

-ROUNDUP/Deutsche Reeder besorgt: Gebrauchte Schiffe verstopfen den Markt

-Allianz trotzt mit neuen Lebensversicherungen schrumpfendem Markt

-Gastronomie und Handel setzen auf Bierdurst zur Fußball-WM

-Kreise: Telekom und Stuttgart stecken Milliardenbetrag in Glasfaser

-Widerstand gegen drohendes Heringsfangverbot in Ostsee

-Deutsche Reeder befürchten Aderlass nach HSH-Nordbank-Verkauf

-Immofinanz verkauft CA-Immo-Paket für 758 Mio Euro an Starwood

-Börsenchef Weimer: Mittelfristig über Dax-Erweiterung nachdenken

-WSJ: Nestle an Kauf von kanadischer Champion Petfoods interessiert

-Presse: Syngenta bekommt bei chinesischer Fusion neuen Verwaltungsratschef

-ROUNDUP/Gutachter: Patienten besser durchs komplexe Gesundheitswesen lotsen

-Tesco und Carrefour bündeln Kräfte im Einkauf°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/she

AXC0178 2018-07-02/15:20