Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Freenet nach dem Einstieg bei Ceconomy via Kapitalerhöhung von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Es stelle sich mit Blick auf Freenet die Frage, "ob das Geld nicht anderweitig besser investiert worden wäre", schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht sehe er für den Mobilfunkanbieter keinen Sinn in dieser Transaktion./bek/ck

Datum der Analyse: 02.07.2018

