Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Gea Group wegen des andauernden Gegenwinds von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 30 Euro gesenkt. Die Gehalts- und Materialkosten dürfte der Anlagenbauer nicht so ohne Weiteres an die Kunden weiterreichen können, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher dürfte es schwierig werden, selbst das untere Ende der in Aussicht gestellten Gewinnspanne zu erreichen./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-07-02/15:30

ISIN: DE0006602006