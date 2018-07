Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nestle angesichts des fortgesetzten Drucks des aktivistischen Investors Third Point auf Nestle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die RBC-Analysten gehen mit einigen der Forderungen des Investors konform, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie der Bank. Der Nestle-Chef Mark Schneider könne den Konzern im Sinne von Third Point umkrempeln wollen - er müsse möglicherweise aber vorsichtig agieren, um nicht zu viele Beschäftigte zu verstimmen./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-02/15:39

ISIN: CH0038863350