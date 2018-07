Die NordLB hat das Kursziel für Osram nach der zweiten Gewinnarnung in diesem Jahr von 55 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Automobilsektor, von dessen Stärke Osram jahrelang profitiert habe, sei nun von hohen Unsicherheiten geprägt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese resultierten vor allem aus dem globalen Handelskonflikt. Entsprechend stark schlage sich diese negative Entwicklung bei dem Lichtspezialisten nieder./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LED4000