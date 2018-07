Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach dem Abschluss des Stahl-Joint Ventures mit Tata Steel von 26,00 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das niedrigere Kursziel begründete Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie mit unsicheren konjunkturellen Aussichten. Wegen der strukturellen und regionalen Aufstellung des Industriekonzerns hätten die Risiken zugenommen. Zum Konzernumbau merkte der Experte an, dass sich ThyssenKrupp auch vom Bereich Material Services sowie von Teilen des Segments Industrial Solutions trennen könnte./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

