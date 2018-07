Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Abschluss des Stahl- Joint-Ventures mit Tata Steel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei ThyssenKrupp hingen die Früchte tief mit Blick auf steigende Gewinne und Barmittel, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der Vereinbarung mit Tata Steel dürfte sich in den kommenden Wochen nachrichtlich noch einiges tun, was den weiteren Konzernumbau betreffe./bek/ck Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-02/15:50

ISIN: DE0007500001