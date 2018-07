Die Commerzbank hat das Kursziel für Fielmann nach vorläufigen Eckdaten zum ersten Halbjahr von 76 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er habe aus saisonalen Gründen mit einem dynamischeren zweiten Quartal gerechnet, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie. Das warme Wetter im Frühling habe aber weniger Kunden in den Filialen der Optikerkette zur Folge gehabt./bek/ag Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005772206