Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 dänische Kronen belassen. Unter den Herstellern von Windturbinen favorisiere er Vestas vor Siemens Gamesa und Nordex, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Dänen dürften am meisten von dem prognostizierten starken Wachstum in der Branche profitieren. Der aktuelle Druck auf die Preise werde nachlassen./bek/mis Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-07-02/16:01

ISIN: DK0010268606