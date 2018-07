So ändern sich die Zeiten. Unlängst hat der chinesische Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) bekanntgegeben, in Deutschland ein Batteriewerk aus dem Boden stampfen zu wollen. Auch wenn manche schon den Untergang des Abendlandes fürchten und den Beginn der Übernahme der deuts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...