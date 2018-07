München (ots) - Ralf Winter (55) verlässt die Geschäftsführung von Conergos, führender Anbieter von ganzheitlichen und wirtschaftlichen IT-Lösungen für die Unternehmen der Energieversorgung. Neu an die Seite des zweiten Conergos-Geschäftsführers Georg Lessak kommt Emil Bruusgaard (41).



Zum 1.7.2018 ist Ralf Winter aus der Geschäftsführung der Conergos, ein Unternehmen der Thüga-Gruppe, ausgeschieden. Er wird sich auf seine zusätzlichen neuen Aufgaben als Key Accounter bei der Thüga AG konzentrieren. Als neuer Geschäftsführer für Conergos wird Emil Bruusgaard (41) zum 1.10.2018 bestellt. Bruusgaard verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzen, Operations und IT. Er ist Experte für kaufmännische und kundenzentrierte Strategien sowie für die digitale Transformation von Geschäftsprozessen. Bruusgaard kommt von der Vodafone GmbH, wo er zuletzt als Abteilungsleiter Credit & Collection Management tätig war. Davor hatte Bruusgaard mehrere Jahre für Kabel Deutschland GmbH in leitender Position gearbeitet.



Über Conergos:



Die Conergos GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Thüga-Gruppe, bietet umfassende wirtschaftliche IT-Lösungen zur Unterstützung aller Kernprozesse eines Energieversorgungsunternehmens. Die Conergos-Produktstrategie ist exakt auf diese vielfältigen IT-Anforderungen abgestimmt und basiert im Wesentlichen auf SAP-Templates.



Conergos beschäftigt 80 Mitarbeiter an den Standorten München und Freiburg im Breisgau. Das Angebot umfasst die Einführung, den Betrieb, die Betreuung und Weiterentwicklung von Template-Produkten, sowie Beratung und Dienstleistungen für Partnerunternehmen der Thüga-Gruppe sowie externe Kunden. www.conergos.de



Über Thüga:



Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga den größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- und Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe.



Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten. Thüga mit ihren rund 240 Mitarbeitern entwickelt und baut die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratung und Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken: Insgesamt versorgen 17.200 Mitarbeiter bundesweit vier Millionen Kunden mit Strom, zwei Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 Millionen Kunden mit Trinkwasser. 2016 haben sie dabei einen Umsatz von 19 Milliarden Euro erwirtschaftet. www.thuega.de



