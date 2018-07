Immer mehr Investoren verklagen im Zuge des Dieselskandals die Autokonzerne wegen Verletzung ihrer Informationspflichten. Dörte Poelzig, Expertin für Kapitalmarktrecht, erklärt, wie sich Aktionäre dagegen wehren können.

Frau Poelzig, nachdem Audi-Chef Rupert Stadler im vergangenen Monat verhaftet wurde, haben weder Audi noch Audi-Mutter VW Anleger darüber per Ad-hoc-Meldung informiert. Dürfen Unternehmen solche Informationen auch einfach nicht veröffentlichen? Grundsätzlich müssen börsennotierte Unternehmen alle nicht-öffentlichen Informationen, die kursrelevant sind und den Emittenten unmittelbar betreffen, unverzüglich veröffentlichen. Ob eine Insiderinformation für den Aktienkurs relevant ist, ist dabei eine der schwierigsten Fragen. Eine Information ist allgemein dann kursrelevant, wenn ein verständiger Anleger sie bei seiner Anlageentscheidung in Kenntnis aller öffentlich bekannten Informationen berücksichtigen würde. Ein Indiz dafür ist etwa, dass sich der Kurs nach Bekanntwerden der Information erheblich bewegt. Zwingend ist das aber nicht, wenn der Markt beispielsweise nicht auf die Verhaftung, sondern auf andere Informationen reagiert oder überreagiert hat. Ob hier also tatsächlich eine Pflicht zur Veröffentlichung bestand, lässt sich nicht sicher sagen.

Die VW-Vorzugsaktie verlor am Tag von Stadlers Verhaftung immerhin drei Prozent. Hätte VW nicht vorsorglich eine Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlichen können oder drohen Unternehmen negative Konsequenzen, wenn sich später herausstellt, dass die Nachricht nicht kursrelevant war? Bis 2016 war es gesetzlich ausdrücklich verboten, Informationen, die offensichtlich keine Kursrelevanz hatten, ad hoc zu veröffentlichen. Durch das Verbot sollte vermieden werden, dass die ad-hoc-pflichtigen Informationen in der Flut sonstiger Informationen untergehen. Das Verbot galt aber nur, wenn das Fehlen der Kursrelevanz offensichtlich war. Nachteilige Konsequenzen hatte ein Verstoß praktisch nicht, da keine unmittelbaren Sanktionen vorgesehen waren. Seit dem Jahr 2016 gibt es ein solches Verbot nicht mehr.

VW sieht sich wegen möglicher Verletzungen der Ad-hoc-Pflicht im Zuge des Dieselskandals schon zahlreichen Anlegerklagen gegenüber. Mitte Juni hat nun auch ein Anleger Daimler vor dem Landgericht Stuttgart auf Schadensersatz verklagt, weil ...

