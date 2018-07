Köln (ots) - Unter dem Motto: "Leben retten liegt uns im Blut" arbeiten der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die DKMS langfristig zusammen.



Mit dieser Kooperation erhalten die mehr als eine Million Feuerwehrangehörige in Deutschland noch leichter Informationen, um Registrierungsaktionen durchzuführen und möglichst viele neue potenzielle Stammzellspender zu gewinnen.



