Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Delivery Hero. Das Wertpapier der Online-Bestellplattform feiert in diesen Tagen Einjähriges Börsenjubiläum. Am 30. Juni 2017 wurden wurden die Anteilsscheine an der Frankfurter Börse emittiert. Auf Jahressicht konnte das Wertpapier ein Plus von rund 60 Prozent verzeichnen. Seit Mitte Juni wird Delivery Hero nun auch im MDAX gelistet. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.