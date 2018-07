Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-02 / 15:46 *PRIMEPULSE beteiligt sich an UCC Software & Cloud Managed Services Anbieter Unify Square* _Ausbau des zukunftsträchtigen Geschäftsbereichs eBusiness._ München, 02. Juli 2018 - Die PRIMEPULSE SE beteiligt sich an dem führenden UCC Software und Cloud Managed Services Anbieter für Microsoft Teams und Skype for Business (SfB) Unify SquareTM (www.unifysquare.com). Das global tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Bellevue, Washington, ist einer von Microsofts Global Elite Partnern für SfB und betreibt mit seinem innovativen Produkt- und Serviceportfolio im Bereich Unified Communication und Collaboration (UCC) zahlreiche der weltweit größten Microsoft Teams und SfB Installationen. Unify Square unterhält weitere Standorte in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Indien, Australien und Litauen. Klaus Weinmann, Co-Founder und Verwaltungsratsvorsitzender der PRIMEPULSE SE: "Unser Investitionsfokus liegt auf technologieorientierten Unternehmen in zukunftsträchtigen, wachstumsstarken Märkten. Unify Square passt damit bestens zu PRIMEPULSE. Wir freuen uns, die Entwicklung unserer Portfoliounternehmen als Partner und Wachstumsplattform aktiv zu begleiten." So hat PRIMEPULSE beispielsweise den Dialog über eine mögliche Partnerschaft zwischen Unify Square und dem IT-Lösungsanbieter CANCOM initiiert. Unify Square ist eines der vielversprechenden Investments mit großem Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs eBusiness der PRIMEPULSE-Gruppe. Zum Geschäftsbereich zählen außerdem die Unternehmensbeteiligungen an der Inter-Connect Marketing GmbH - einer Online-Plattform für Kreuzfahrten und Reisen in exotische Destinationen - sowie dem Softwareanbieter für Reputation Risk Management Polecat. Über PRIMEPULSE PRIMEPULSE ist eine dynamisch wachsende Beteiligungsholding mit Sitz in München. Im Fokus stehen Beteiligungen an technologieorientierten Unternehmen in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern. Das PRIMEPULSE Portfolio erstreckt sich aktuell unter anderem über die Bereiche IT, Industrial Automation, Electronics, eBusiness, Automotive, Air Technology sowie Gardentech. Insgesamt gehören circa 80 Beteiligungsunternehmen weltweit zur PRIMEPULSE Gruppe. PRIMEPULSE verfolgt einen langfristigen, wertorientierten Beteiligungsansatz und versteht sich als strategischer Partner ihrer Gruppenunternehmen, der diese in ihren Wachstumsambitionen aktiv unterstützt. Hinter PRIMEPULSE stehen Klaus Weinmann, Raymond Kober und Stefan Kober, die Gründer der heute im TecDAX notierten CANCOM SE mit über 25 Jahren digitaler Kompetenz. Mehr unter www.primepulse.de Kontakt: PRIMEPULSE SE Beate Rosenfeld Head of Group Brand & Communication beate.rosenfeld@primepulse.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: PRIMEPULSE SE Schlagwort(e): Unternehmen 2018-07-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 700701 2018-07-02

July 02, 2018