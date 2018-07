Orocobre hat in den vergangenen Tagen ohnehin einen relativ starken Eindruck hinterlassen. Nun schaffte die Aktie einen erneuten massiven Durchbruch nach oben. Der Wert legte zum Handelsbeginn am Montag gleich gut 6 % zu und zeigte damit, wohin die Reise geht. Denn: Chartanalysten halten die Aktie auch nach einigen Kursrücksetzern in den vergangenen Monaten weiterhin für attraktiv. Der Wert ist zwar bei 3,20 Euro erneut auf den Prüfstand gestellt worden, konnte diesen Test allerdings mit Bravour ... (Moritz von Betzenstein)

