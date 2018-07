Aus dem Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Bei Do&Co hat sich die charttechnische Lage deutlich verbessert, der Markt scheint trotz schwacher türkischer Lira und einiger nicht so positiver Nachrichten wieder Vertrauen in den Titel zu fassen. Der Kurs hielt auch trotz dieser Vorzeichen relativ gut, was im Hinblick auf den eher labilen Gesamtmarkt positiv zu sehen ist. Interessant könnte daher das Discount-Zertifikat der RCB ISIN AT0000A1XVA6 sein. Die Parameter: Startwert 43,44, Emission 19.9.2017, Laufzeit bis 15.3.2019, derzeitiger Kurs 45,62 (2.Juli., Marktstart), Cap bei 50. Die Aktie steht bei 51,90 (2. Juli, Marktstart). Der Investor kann sich also die Differenz zwischen Zerti-Kurs und Cap, derzeit 4,38 Euro, das sind rund 10 Prozent, als Gewinn...

Den vollständigen Artikel lesen ...