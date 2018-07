FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Industrie ist im Juni höher als erwartet gewesen. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 55,4 (Mai: 56,4) Punkte. In erster Veröffentlichung war ein Wert von nur 54,6 gemeldet worden. Das Stimmungsbarometer liegt damit weiterhin deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum des Dienstleistungsgewerbes signalisiert.

Laut Markit schwächten sich die Zuwachsraten bei Produktion und Auftragseingang ab, während die Lieferfristen den höchsten Stand seit Beginn der Datenreihe verzeichneten. Die Einkaufs- und Verkaufspreise der Unternehmen stiegen deutlich.

