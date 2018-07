New York muss mit immer mehr Autos auf den Straßen fertig werden, nicht zuletzt wegen einer geplanten U-Bahn-Reparatur. Die Stadt hat sich dafür etwas einfallen lassen - zum Ärger vieler Autobesitzer.

Parkplätze sind in New York Mangelware. Mancher Autofahrer kreist eine halbe Stunde um den Block, bis sich endlich eine Parklücke auftut. Deshalb sind nicht alle New Yorker begeistert, dass die Stadt jetzt auch noch 230 Plätze am Straßenrand exklusiv zwei Unternehmen zur Verfügung stellt: Den Carsharing-Firmen Enterprise CareShare und Zipcar. Die dürfen ihre Autos zudem auf weiteren 55 Stellplätzen im Besitz der Stadt und auf 24 Parkplätzen vor kommunalen Wohnanlagen abstellen.

Die Übung gehört zu einem auf zwei Jahre angelegten Pilotprojekt, mit dem die Stadt New York ihren Bürgern das Carsharing schmackhaft machen will. "Wenn es funktioniert, werden wir das sehr aggressiv auf die ganze Stadt ausweiten" verkündet Bürgermeister Bill de Blasio unter einem Banner mit dem Slogan: "Mehr Sharing, weniger Autos".

Das Programm befeuert die Debatte zwischen den Freunden der gemeinsamen Autonutzung und Fahrzeugbesitzern, die fürchten, künftig noch mehr Zeit mit der Parkplatzsuche verplempern zu müssen. Viele ärgern sich, dass die profitorientierten Unternehmen CarShare und Zipcar für ihre Exklusivstellplätze nur einen Spottpreis entrichten: Am Straßenrand zahlen sie 765 Dollar (657 ...

