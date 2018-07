Mainz (ots) - Dienstag, 3. Juli 2018, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Rücktritt Seehofer ja oder nein? - Was wird aus der CSU? Regierungskrise in Berlin - Was sagen die Bürger? NSU-Prozess vor dem Ende - Zschäpes letzte Worte Neue Ratspräsidentschaft - Was hat Österreich vor? Die Schweden kommen - Vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz







Dienstag, 3. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Loona, Sängerin



Schaden durch Fahrlässigkeit - Wann zahlt die Versicherung? Sächsische Schweiz - Ein reizvolles Reiseziel Sommerliche Köstlichkeit - Ein Cheesecake mit Früchten







Dienstag, 3. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Ralph Szepanski



Landwirte beklagen Ernteeinbußen - Dürre und Trockenheit Expedition Deutschland: Retschow - Südseeträume in Mecklenburg Eine Weltreise durch Hamburg: Nigeria - Familie ist Heimat







Dienstag, 3. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Guido Maria Kretschmer zeigt Mode - Fashion Week in Berlin Neues von Hape Kerkeling - Neues Buch "Frisch hapeziert" Haute Couture in Paris - Karl Lagerfeld für Chanel







