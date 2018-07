Hamburg (ots) - Im Interview mit dem Medienmagazin journalist verrät Dunja Hayali, wen sie sich als ersten Gast im Aktuellen Sportstudio wünscht, das sie im August erstmals moderiert. "Ich würde gerne mit Mesut Özil sprechen", so die ZDF-Moderatorin. Und schiebt direkt hinterher: "Aber hey, die Welt dreht sich so schnell, wer weiß, was bis zum 25. August noch alles passiert."



Zwar sagt Hayali, dass sie "nicht daherkomme und das Sportstudio revolutionieren" wolle. Das habe die Sendung auch gar nicht nötig. Aber: "Mein Anspruch ist es nicht, nach dem Schlusspfiff nur abzufragen, wer wie wo warum gewonnen oder verloren hat", so die ZDF-Journalistin. Ihre Aufgabe sei es, "die politische Einordnung sportlicher Themen" in der Sendung voranzutreiben. "Themen wie Rassismus, Ausgrenzung, Korruption, Doping, dreckige Deals spielen nicht erst jetzt eine Rolle im Sport."



Bevor Dunja Hayali im August die Moderatorenriege des Aktuellen Sportstudios verstärkt, bekommt die 44-Jährige am 18. Juli eine weitere regelmäßige Sendung im ZDF. Die heißt schlicht "Dunja Hayali" und ist eine Mischung aus Talk und Magazin. "Wir wollen den Anteil der Filmbeiträge mit dem der Gespräche mindestens gleichwertig halten", so Hayali im journalist-Interview. Es werde wechselnde Talkrunden geben, "in denen wir auch Entscheider mit Bürgern zusammenbringen wollen."



Generell freue sich Dunja Hayali "auf jedes Gespräch, besonders das konfrontative", sagt die Journalistin. "Schweigen liegt mir einfach nicht." Dabei gehe es ihr stets um die Sache und den Erkenntnisgewinn. "Streit oberhalb der Gürtellinie macht unglaublich Spaß, und der Druck darin treibt mich an", so Hayali im journalist.



Das komplette Interview mit Dunja Hayali lesen Sie in der Juli-Ausgabe des Medienmagazins journalist, die morgen erscheint.



OTS: journalist - Das Medienmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/20126 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_20126.rss2



Pressekontakt: journalist - Das Medienmagazin Matthias Daniel Chefredakteur



journalist@journalist-magazin.de daniel@journalist-magazin.de



Tel. 0228/20172-24 journalist-magazin.de twitter.com/journ_online facebook.com/derjournalist