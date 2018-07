Auch interessant: Personalien Änderungen in der Bosch-Geschäftsführung Die Robert Bosch GmbH gibt Änderungen in ihrer Geschäftsführung bekannt: Michael Bolle wird neuer CDO; Rolf Bulander tritt in den Ruhestand; Stefan Hartung verantwortet künftig Mobility Solutions; Rolf Najork und Christian Fische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...