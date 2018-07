Mit den Geschäftsführern Philipp Dehn (CEO), Helmut Pusch (CSO) und Christian Köstler (COO) steht nun Thomas J. Schöpf als CTO mit an der Spitze von Dehn, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Blitz- und Überspannungsschutz. Schöpf tritt die Nachfolge von Peter Zahlmann an, der sich nach 26 Jahren bei Dehn in den Ruhestand verabschiedet. Schöpf ist gebürtiger Österreicher, Jahrgang 1967 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...