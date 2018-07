Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnten die internationalen Aktienmärkte noch von der Nachricht profitieren, dass auf dem EU-Gipfel eine Einigung bezüglich der Migrationspolitik der Mitgliedsländer gefunden werden konnte, so die Analysten der Nord LB. Zum 30. Geburtstag des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seien allerdings wieder belastende Meldungen über die News-Ticker gelaufen; die von der EU angestrebte Lösung hätten den zwischen Berlin und München ausgetragenen Streit die weitere Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland zunächst nicht beenden können. ...

