Adidas stattet die meisten Teams bei der Fußball-WM aus und ist offizieller Fifa-Sponsor. Das hat in einigen Ländern messbare Auswirkungen auf das Image der Marke, in anderen nur kaum.

Bei der WM ist Adidas allgegenwärtig, die Marke häufiger im Bild als man glaubt. Was Adidas von anderen Sportartikel-Herstellern unterscheidet: Die Marke ist seit 20 Jahren eben auch offizieller Fifa-Sponsor. Und das heißt, dass das Logo mit den drei Streifen nicht nur auf den Trikots von Deutschland, Argentinien, Spanien und neun weiteren Mannschaften zu sehen ist - kein anderer Hersteller stattet mehr Teams aus - sondern unter anderem während der Spiele auch auf den elektronischen Werbebanden am Spielfeldrand. Selbst der Ball sowie die Schiedsrichter-Uniformen zieren das Adidas-Logo. Ob dies den Zuschauern ins Auge fällt, darauf gibt es Hinweise im kontinuierlichen YouGov-Markenmonitor, dem BrandIndex.

In 16 Ländern weltweit befragen wir Verbraucher täglich zu ihrer Wahrnehmung und Einschätzung von Marken wie Adidas und Co. Die stärkste Reaktion seit Beginn der WM zeigen Verbraucher in Mexiko. Mehr als zwei Drittel der Mexikaner geben an, in den vergangenen zwei Wochen etwas über Adidas gehört zu haben. Vor zwei Monaten lag der Wert noch um rund 20 Prozentpunkte niedriger. Das mexikanische Team trägt Adidas-Trikots. ...

