Der EUR/USD baute mit dem frühen amerikanischen Handel seine Verluste aus und so erreichte er nach dem US ISM PMI ein neues Tagestief. Der Greenback profitiert auf der anderen Seite von der guten US ISM Produktion PMI Lesung, da die im Juni mit 60,2 über der Prognose lag. Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen ...

