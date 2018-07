Die steigende Ölförderung in den Ländern Saudi-Arabien und Russland hat am Montag die Preise belastet.

Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 1,5 Prozent auf 78,05 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 73,77 Dollar 0,5 Prozent weniger. In der vergangenen Woche waren die Preise noch auf Höhenflug, so dass WTI zeitweise mit 74,46 Dollar ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch erreichte. Allerdings sorgten laut Händlern eine Fülle von Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump über das Wochenende für Preisverluste.

So setzte der Präsident am Samstag einen Tweet ab, wonach der saudiarabische König Salman möglicherweise zwei Millionen Fässer mehr Öl pumpen wolle. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es später, Saudi-Arabien sei im Notfall dazu bereit. Nach einer Reuters-Umfrage ...

