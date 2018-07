Nach der Entscheidung der USA, Importzölle zu verhängen, nahm der Photovoltaik-Hersteller die Verhandlungen mit Jabil auf. Recom plant nach eigenen Angaben, die 700-Megawatt-Modulproduktion in Polen im ersten Quartal 2019 wieder hochzufahren.Vor etwa einem halben Jahr schloss Jabil überraschend seine OEM-Modulproduktion in Polen, die als eine der wettbewerbsfähigsten in Europa galt. Nun hat sich ein Nachfolger gefunden. Recom werde das Werk in Kwidzyn übernehmen und habe den Maschinenpark von Jabil gekauft, erklärte CEO Hamlet Tunyan auf Nachfrage von pv magazine. "Wir haben mit den Verhandlungen ...

