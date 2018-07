Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing zeigen eine weitere Stimmungsverbesserung bei den Industrieunternehmen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an, so die Analysten der NORD LB. Der an den Finanzmärkten sehr populäre Stimmungsindikator sei im Berichtsmonat Juni in der Tat auf immerhin 60,2 Punkte angestiegen. ...

