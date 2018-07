Kreuztal (ots) - Gefragt wie nie zuvor: Juni 2018 geht als bester Monat in die Schweppes-Geschichte ein. Er brachte mit über 130.000 hl einen historischen Rekordausstoß.



Damit gelingt Schweppes, dem Original ob Pur oder im Mix, der weitere deutliche Ausbau der Marktführerschaft in Handel und Gastronomie. Die Schweppes Classics, besonders die beiden Tonics - Schweppes Indian und Dry Tonic Water - sind mit ihrer langanhaltenden Kohlensäure bis heute die Tonics der Wahl und ideale Filler, wenn es um das Mixen des Dauerbrenners unter den Trendgetränken "Gin & Tonic" geht. Der weiterhin bestehende Hype um den Longdrink sorgt im Allgemeinen für eine positive Entwicklung des Bitterlimonadensegments, in der Schweppes weiterhin das tonangebende Original bleibt. Größter Beliebtheit erfreut sich auch das fruchtige Schweppes Russian Wild Berry, welches dem bitteren Portfolio erfrischend beerige Noten entgegensetzt und sich damit längst als Trendsetter durchgesetzt hat. Weiterhin positiv entwickeln sich die sog. "Schweppes Premium Mixer", eine eigenständige Range mit vier hochwertigen Tonic Sorten: Pur ein Genuss, im Mix perfekt, um die verschiedensten Gin-Charakteristika zu unterstreichen.



Bei Schweppes wird es darum gehen, den Erfolgskurs auch in den kommenden Monaten fortzusetzen. Hierzu dient vor allem die weitere Ausweitung der neuen Kampagne "Original bleibt Original - Pur & im Mix" auf allen relevanten Mediakanälen. Darüber hinaus trifft Schweppes mit der neuen Range "ZERO" in den Sorten Original Bitter Lemon Zero und Indian Tonic Water Zero, den Zeitgeist perfekt und wird sicherlich neue Verbraucher für die Marke gewinnen.



Orangina konnte sich im Markt gut behaupten und startet mit der neuen Kampagne "Dreh's doch mal um" und einem neuen 0,5 l Einweggebinde in der typischen Oranginaflaschenform in die Sommersaison.



Dr Pepper, die US-Kultmarke, konnte die Wachstumsdynamik weiter fortsetzen. Hier waren insbesondere die Sorten Dr Pepper Cherry und Dr Pepper Energy die Wachstumstreiber.



OTS: Schweppes newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72586 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72586.rss2



Pressekontakt: Schweppes Deutschland GmbH Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, c/o Dr. Franz-J. Weihrauch Tel.: 02732-880-815, Fax: 02732-880-11-815, E-Mail: presse@schweppes.de