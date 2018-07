FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG platziert Bar-Kapitalerhöhung DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: FORTEC Elektronik AG platziert Bar-Kapitalerhöhung 02.07.2018 / 17:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FORTEC Elektronik AG platziert Bar-Kapitalerhöhung - Mittelzufluss von brutto 6,08 Mio. Euro für weiteres Konzernwachstum - Lebhafte Nachfrage seitens institutioneller Investoren Landsberg, 02. Juli 2018 - Die FORTEC Elektronik AG hat die am 27.Juni angekündigte Bar-Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgreich platziert. Dabei überstieg die Nachfrage von institutionellen Investoren das verfügbare Aktienvolumen deutlich, so dass eine Übernahmegarantie für bis zu 50 % der neuen Aktien durch den Kernaktionär TRM nicht zum Tragen kam. Die 295.493 neu ausgegebenen Inhaberaktien wurden im Ergebnis zu rund 70% bei institutionellen Investoren und zu rund 30% bei der TRM Beteiligungs GmbH, Dortmund, platziert. Durch die erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung steigt das Grundkapital des Elektronik-Spezialisten für Datenvisualisierung um 295.493 Euro bzw. 10 % auf 3.250.436 Euro. Insgesamt fließen der Gesellschaft brutto, also vor Abzug transaktionsbedingter Aufwendungen, 6,08 Mio. Euro zu. Der Mittelzufluss ist ein weiterer Baustein zur Finanzierung der Mittelfriststrategie der FORTEC Elektronik AG, die sowohl organische Zuwächse als auch ein Wachstum über Akquisitionen vorsieht. Die Transaktion wurde von der Lang & Schwarz Broker GmbH, einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Lang & Schwarz AG, als Sole Lead Manager durchgeführt. Sandra Maile - Vorstandsprecherin FORTEC Elektronik AG | Lechwiesenstr. 9 | 86899 Landsberg am Lech| Germany Phone: +49 8191 91172 13 | Fax: +49 8191 21770 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Kontakt: Sandra Maile, Vorstandssprecherin Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Die FORTEC Elektronik AG (WKN: 577410) mit Sitz in Landsberg/Lech ist ein seit 1984 international tätiger führender Distributor von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. FORTEC unterhält fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA. www.fortecag.de 02.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Lechwiesenstrasse 9 86899 Landsberg/Lech Deutschland Telefon: +49 (0)8191 91 172-0 Fax: +49 (0)8191 91 172-22 E-Mail: aktie@fortecag.de Internet: www.fortecag.de ISIN: DE0005774103 WKN: 577410 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700779 02.07.2018 CET/CEST

ISIN DE0005774103

AXC0215 2018-07-02/17:08