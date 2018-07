Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in Europa verliert zunehmend an Fahrt, so die Analysten der Nord LB.Dies deute sich immer mehr an. So habe es Rückgänge beim deutschen ifo-Geschäftsklima und den deutschen Einzelhandelsumsätzen gegeben. Gleichzeitig sei die Steigerung der Verbraucherpreise am aktuellen Rand recht hoch. Insofern sei es für die Europäische Zentralbank zunehmend ein schwieriger, Balanceakt bei der aktuellen Politik zu bleiben, insbesondere, wenn die USA mit ihrer Handelspolitik für noch ausgeprägtere konjunkturelle Bremsspuren sorgen sollten. Immerhin reagiere die chinesische Notenbank schon mit deutlicheren Steigerungen der Liquidität des Bankensektors auf die potenziellen Auswirkungen, die die amerikanischen Zölle auf das eigene Land haben würden. ...

