Köln (www.fondscheck.de) - Ampega Investment GmbH hat am 02.07.2018 die neue Anteilklasse C-QUARDAT ARTS Total Return Global AMI H (t) (ISIN DE000A12BRL9/ WKN A12BRL) aufgelegt, so die Experten von Ampega.Ziel des Fondsmanagements sei die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiere der Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Fonds, die überwiegend in Aktien investieren würden. In negativen Börsenzeiten könne der Aktienfondsanteil bis auf Null reduziert und die Gelder größtenteils in Investmentfonds mit kurz laufenden Festgeldern oder Anleihen umgeschichtet werden. Das Fondsmanagement nutze ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Fondsauswahl erfolge in der Regel rein technisch nach quantitativen Kriterien. Das Fondsmanagement sei ausgelagert an die C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Wien. Derivate würden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...