SUNfarming GmbH begibt besicherte 6,5%-Unternehmensanleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro DGAP-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission SUNfarming GmbH begibt besicherte 6,5%-Unternehmensanleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro 02.07.2018 / 17:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SUNfarming GmbH begibt besicherte 6,5%-Unternehmensanleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro Erkner, 2. Juli 2018 - Die SUNfarming GmbH, ein internationaler Spezialist in der Projektentwicklung und anschließenden Realisierung von schlüsselfertigen Photovoltaik-Projekten, emittiert eine vollständig besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2LQZZ1) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen bieten einen Kupon von 6,5% p.a. (halbjährliche Zinszahlung) bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Vom Emissionserlös ist ein Betrag in Höhe von 5,0 Mio. Euro für die Optimierung der Fremdkapitalstruktur vorgesehen. Der weitere Emissionserlös soll zur Finanzierung des eigenen Projektgeschäfts, insbesondere von Projektkosten in der Entwicklung und Errichtung von PV-Anlagen für Kapitalinvestoren, Gewerbebetriebe oder Projektgesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie, zu der im weitesten Sinne auch die SUNfarming GmbH gehört, sowie zur Finanzierung von deren Projektgeschäft verwendet werden. Ein weiterer Betrag in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr soll auf ein Treuhandkonto zur Sicherung der Zinszahlungsansprüche der Anleger eingezahlt werden. SUNfarming verfügt über eine gut entwickelte Projektpipeline, deren Realisierungstempo mit den Mitteln aus der Anleihe nochmals gesteigert werden soll. Dabei ist für die in der Realisierung befindlichen Projekte eine hohe Vermarktungssicherheit gegeben: einerseits durch Dritte wie Kapitalinvestoren, Kommunen und Nutzer gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie andererseits und im Wesentlichen durch Bestandshaltung der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie. Das belegen auch die seit Gründung 2004 durchgängig profitable Geschäftsentwicklung sowie die erreichte hohe Marktakzeptanz dank des langjährig gewachsenen Track-Records mit hoher, internationaler PV-Projektentwicklerexpertise. Bis heute wurden mehr als 500 MWp Solaranlagenleistung realisiert - bei gleichzeitiger Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand von der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Erweitert und abgerundet wird das Kompetenzspektrum durch innovative Geschäftsfelder wie Solarstrom-Eigenverbrauch-Projekte in Deutschland und "Food & Energy" in Entwicklungsländern. Die von der DICAMA AG als Financial Advisor in Zusammenarbeit mit der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG konzipierte Unternehmensanleihe bietet eine vollständige Besicherung. Zum einen wird ein Betrag in Höhe der jährlichen Zinszahlung auf einem Treuhandkonto hinterlegt. Zum anderen verpfändet die BPG Beteiligungs- und Projektmanagement GmbH, eine Schwestergesellschaft der SUNfarming GmbH, sämtliche Kommanditanteile an Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg und Brandenburg zur Sicherung der Rückzahlung der Unternehmensanleihe an den Treuhänder. Der Netto-Marktwert der betroffenen Solarparks beträgt laut unabhängigem Gutachter rund 19,5 Mio. Euro. Zum Treuhänder wurde die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft bestellt. Darüber hinaus verfügt die Unternehmensanleihe über mehrere Schutzrechte. Dazu gehören u. a. eine Ausschüttungssperre von 75%, ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels sowie eine Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. Juli 2018 bis 19. Juli 2018 u. a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Zusätzlich erfolgt durch die SUNfarming GmbH und die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner vom 5. Juli 2018 bis 20. Juli 2018 eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Selling Agent fungiert die GBR Financial Services GmbH. Am 24. Juli 2018 ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) vorgesehen. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der SUNfarming GmbH (www.sunfarming.de) im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung. Eckdaten der Unternehmensanleihe 2018/2023 Emit- SUNfarming GmbH ten- tin Volu- Bis zu 15 Mio. Euro men ISIN DE000A2LQZZ1 / A2LQZZ / WKN Ku- 6,5% p.a. pon Zins- Halbjährlich, nachträglich am 24.01. und 24.07. eines jeden zah- Jahres (erstmals 2019) lung Aus- 100% gabe- prei- s Stü- 1.000 Euro cke- lung Fris- 05.07. - 19.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung t vorbehalten) öf- fent- li- ches Ange- bot: Fris- 05.07. - 20.07.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung t vorbehalten) Pri- vat- plat- zie- rung- : Valu- 24.07.2018 ta Lauf- 5 Jahre: 24.07.2018 - 24.07.2023 (ausschließlich) zeit Rück- 24.07.2023 zah- lung- ster- min Rück- 100% des Nominalbetrags zah- lung- spre- is Sta- Besichert, nicht nachrangig tus Si- * Einzahlung eines Betrags in Höhe der Zinszahlung für ein Jahr cher- auf ein Treuhandkonto * Verpfändung von Kommanditanteilen an hei- Solarinvestitionsgesellschaften mit Solarparks in Mecklenburg ten und Brandenburg mit einem Netto-Marktwert von rund 19,5 Mio. Euro über Treuhandvereinbarung als Sicherheit für die Rückzahlung der Anleihe * Nachschusspflicht für die Emittentin, sofern der Netto-Marktwert der Sicherheiten für die Rückzahlung nach einer jährlichen Bewertung durch einen unabhängigen Gutachter unter 15 Mio. Euro fällt Co- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung auf ven- Kapitalmarktverbindlichkeiten * Ausschüttungssperre von 75% * ants Freiwillige Einhaltung und Kontrolle von Transparenzverpflichtungen Ra- Anleihe eignet sich hinsichtlich ihres Beitrags zur Umsetzung ting der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (imug rating, Juni 2018) Bör- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter se Wertpapierbörse) Fi- DICAMA AG nan- cial Advi- sor Glo- BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG bal Coor- dina- tor und Boo- krun- ner Sel- GBR Financial Services GmbH ling Agen- t Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der SUNfarming GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 2. Juli 2018 gebilligten und an die zuständige Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der SUNfarming GmbH (www.sunfarming.de) im Bereich "Investor Relations", der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Kanada, Australien oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Über SUNfarming: Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering, Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von Solarparks. Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende Schwestergesellschaften der Schrum-Tauschke-Unternehmensfamilie. Das internationale Team aus erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine Anlagenleistung von mehr als 500 MWp erfolgreich realisiert. Für über 280 MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung. Auf diesem Wege und im Kerngeschäft EPC erwirtschaftet die Unternehmensgruppe seit Bestehen durchweg stabile Erträge. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@better-orange.de oder Marcus Marold SUNfarming GmbH 03362/8859-188 m.marold@sunfarming.de 02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 700545 02.07.2018

