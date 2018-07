Harmony Gold ist in den vergangenen Tagen überraschend stark oder zumindest stärker geworden. Der Wochenauftakt war weitgehend verheißungsvoll. Denn der Wert hat bei einer sehr wichtigen charttechnischen Untergrenze plötzlich wieder den Boden gefunden und am Wochenauftakt sogar leicht aufgesattelt. Konkret: Wichtig war und ist, dass die Zone um 1,30 Euro im laufenden und sehr langfristigen charttechnischen Abwärtstrend nicht unterkreuzt wird. Solange diese an sich fragile Grenze hält, ist die ... (Moritz von Betzenstein)

