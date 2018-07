GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an institutionellen Investor für 53,9 Mio. Euro DGAP-Ad-hoc: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an institutionellen Investor für 53,9 Mio. Euro 02.07.2018 / 17:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an institutionellen Investor für 53,9 Mio. Euro München, 2. Juli 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat eine rund 67.000 Quadratmeter große Logistikimmobilie in Erfurt an einen institutionellen Gewerbeimmobilien-Investor verkauft. Der Verkaufspreis beträgt 53,9 Mio. Euro. Durch die Veräußerung erwartet GIEAG auf Konzernebene einen Gewinnbeitrag im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich. Der Vertrag über den Verkauf wurde heute notariell beurkundet. GIEAG erwartet das Closing der Transaktion noch im Juli 2018. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: ERLÄUERTUNGSTEIL Die nun verkaufte Logistikimmobilie wurde von GIEAG im Jahr 2010 erstellt und befindet sich auf dem Areal des Internationalen Logistikzentrums (ILZ) in Erfurt. Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit unmittelbarer Anbindung an die Autobahn A71. Die gesamte Nutzfläche des Objekts von knapp 67.000 Quadratmetern gliedert sich in über 60.200 Quadratmeter Logistikflächen sowie weitere Mezzanine- und Büroflächen und Stellplätze. Für eine Fläche von insgesamt 55.000 Quadratmetern hatte GIEAG zum Jahresbeginn 2018 einen langfristigen Mietvertrag mit dem Logistikkonzen LGI Logistics Group International GmbH (LGI) abgeschlossen. Philipp Pferschy, Vorstand von GIEAG, kommentiert: 'Wir freuen uns über den profitablen Verkauf unserer Logistikimmobilie in Erfurt. Dies untermauert noch einmal unsere Expertise in der Erstellung von modernen Gewerbeimmobilien. Dass wir nun die erreichte Wertsteigerung bei dem Objekt am Markt heben können, ist ein weiterer großer Erfolg für uns. Positiv wirkten sich die Qualität der Immobilie, die langfristige Vermietung von mehr als 80 Prozent der Gesamtfläche an einen erstklassigen Mieter und natürlich der sehr gute Standort aus.' Auf Verkäuferseite waren Jones Lang LaSalle und GSK STOCKMANN beratend tätig. Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 02.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700809 02.07.2018 CET/CEST

