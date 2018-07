Die Analysten der Wiener Privatbank sehen den fairen Wert für die Immofinanz-Aktie nach dem Verkauf des CA Immo-Pakets weiterhin bei 28,1 Euro. Der Verkaufspreis von 29,5 Euro je Aktie liegt knapp unter den Schätzung der Wiener Privatbank-Analysten. Sie meinen: "Was den Verkauf des CA Immo Anteils angeht, möchten wir betonen, dass wir einen Preis von 30 Euro/Aktie verwendeten, was deutlich niedriger war, als in einigen Medien spekuliert wurde. Dementsprechend müssen wir nur leichte Anpassungen an unseren Schätzungen vornehmen. Wenngleich wir leicht enttäuscht sind, dass Immofinanz keinen höheren Preis erzielen konnte (der Verkauspreis ist nur knapp über dem letzten Aktienkurs von CA Immo, obwohl das Paket die Golden Shares mit signifikanten Mitbestimmungsrechten enthält), sind...

