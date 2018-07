Christian Damjakob neuer Vorstand der micData AG DGAP-Ad-hoc: micData AG / Schlagwort(e): Personalie Christian Damjakob neuer Vorstand der micData AG 02.07.2018 / 17:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 02.07.2018 - Der Aufsichtsrat der micData AG hat in seiner heutigen Sitzung Christian Damjakob mit sofortiger Wirkung zum alleinigen Vorstand der micData AG bestellt. Er folgt auf Erhard Raible, dessen Vorstandsvertrag mit Zeitablauf ordentlich beendet wurde. Herr Damjakob war zuvor in den Führungsgremien u.a. der bm-t Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH und mic AG und verfügt damit über ein umfassendes Know-how bei der Leitung mittelständischer Unternehmen und Unternehmensgruppen. Kontakt micData AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 | WKN: A1TNNC | Symbol: M14 02.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: micData AG Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Deutschland Telefon: 089 244192 330 Fax: 089 244192 230 E-Mail: info@micdata.com Internet: www.micdata.com ISIN: DE000A1TNNC8 WKN: A1TNNC Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 700823 02.07.2018 CET/CEST

