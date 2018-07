Mitteilung der SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB:

Interessenkonflikte bei Publity Performance Fonds - was tut die Verwahrstelle CACEIS?

Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. ruft die Anleger zur Interessenbündelung auf

Der publity Performance Fonds Nr. 6 meldet rätselhafte Transaktionen: Vier Immobilien aus dem Bestand des Fonds sind an die Münchener Immobilien Center AG (MunIC AG) verkauft worden. Eine Transaktion, die nach dem Prospekt des publity Performance Fonds Nr. 6 eigentlich unzulässig sein müsste. Denn der Prospekt verbietet an mehreren Stellen "In-sich-Geschäfte" des Fonds mit Personen oder Unternehmen aus dem Initiatorenkreis. Eine für die Anleger des Fonds sehr wichtige Regelung! Denn mit diesem Verbot sollen Interessenkonflikte minimiert werden, die sonst in einem Opportunity-Blindpool wie dem publity Performance Fonds Nr. 6 ganz schnell die Ergebnisse für die Anleger verringern können.

Diese Spielregeln werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...