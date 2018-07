Frankfurt - Die politische Unsicherheit in Deutschland hat den Eurokurs am Montag unter Druck gebracht. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1606 US-Dollar. In der Nacht zum Montag hatte der Euro noch bei fast 1,17 Dollar notiert. Auch zum Franken gab der Euro nach, er wurde mit 1,1545 gehandelt, nach 1,1557 am frühen Morgen. Gegenüber dem Dollar schwächte sich der Franken dagegen leicht ab. Am Nachmittag kostete ein Dollar 0,9950 Franken, am Morgen waren es noch 0,9922.

Für grosse Verunsicherung sorgt weiter der Asylstreit zwischen den Regierungsparteien CDU und CSU in Deutschland. Ein Ausweg aus der verfahrenen Auseinandersetzung ist noch nicht gefunden. Die Rücktrittdrohung von Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer hatte den Euro bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...