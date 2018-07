Die Mitglieder der britischen Regierung treffen sich am Freitag zu einer Sondersitzung zum Thema Brexit auf dem Landsitz Chequers. Medien spekulieren bereits seit Tagen, bei dem Treffen könne es zu einem Showdown zwischen Premierministerin Theresa May und den Brexit-Hardlinern in ihrem Kabinett kommen. Die Regierung bestätigte den Termin am Montag.

Kommende Woche will London detaillierte Pläne für die künftigen Beziehungen zur EU vorlegen. Die Regierung ist in Sachen EU-Austritt aber noch immer tief zerstritten. Eine proeuropäische Gruppe um Schatzkanzler Philip Hammond plädiert für eine möglichst enge Anbindung an die EU und ist bereit, dafür Kompromisse einzugehen. Die andere Seite um Außenminister Boris Johnson verlangt einen möglichst klaren Bruch mit Brüssel. Vorteile aus der EU-Mitgliedschaft sollen dem Land aber möglichst erhalten bleiben. Bislang gelang es Premierministerin Theresa May, beiden Seiten das Gefühl zu vermitteln, sie könnten die Oberhand gewinnen.

Doch die Zeit drängt. Bereits im Herbst soll ein Austrittsabkommen mit Brüssel vereinbart sein. Im März 2019 soll das Land die EU verlassen. Deswegen will May nun angeblich die Brexit-Anhänger ihrer Illusionen berauben und für eine engere Anbindung an die EU werben. Sie erhielt dabei prompt Gegenwind aus der eigenen Partei. Der einflussreiche konservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg drohte ihr am Montag in einem Gastbeitrag in der Zeitung "The Daily Telegraph" mit Rebellion, sollte sie von ihrem harten Brexit-Kurs abweichen./cmy/DP/tos

