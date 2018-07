Bei der Fußball-WM in Russland hat Brasilien das Achtelfinale gegen Mexiko mit 2:0 gewonnen. Neymar schoss in der 51. Minute den ersten Treffer und bereitete den zweiten vor, der erst kurz vorher eingewechselte Roberto Firmino schoss den Ball in der 88. Minute ins mexikanische Tor.

Dabei war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Gegen Ende wurde Mexiko mutiger und war viel im Ballbesitz, die Brasilianer zeigten aber diszipliniert ihre Verteidigerqualitäten. Damit steht Brasilien am Freitag im Viertelfinale und trifft dort auf den Sieger der Partie Belgien gegen Japan, die am Abend in Rostow am Don ausgetragen wird.