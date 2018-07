MEDIENMITTEILUNG

Burkhalter Gruppe kauft Fliri & Conrad Electro SA in Val Müstair

Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 2. Juli 2018 die Fliri & Conrad Electro SA mit Sitz in Santa Maria (GR). Die ebenfalls zur Gruppe gehörende Electra Buin SA in Scuol erhält somit Verstärkung im Münstertal.

Zürich, 2. Juli 2018

Die Fliri & Conrad Electro SA erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 1.1 Mio. und beschäftigt acht Mitarbeitende. Sie bietet vorwiegend klassische Elektrotechnik-Dienstleistungen an und ist seit 1990 erfolgreich im Münstertal tätig. Ausschlaggebend für den Kauf des Unternehmens ist seine räumliche Nähe zur Electra Buin SA in Scuol, die es ermöglicht, die Kunden im Unterengadin und Val Müstair von zwei Standorten aus zu bedienen. Die Fliri & Conrad Electro SA behält ihren Namen bei und wird von Urs Domenig, dem Geschäftsführer der Electra Buin SA, geführt. Die beiden bisherigen Inhaber, Alfred Fliri und Chasper Conrad, bleiben im Unternehmen als Niederlassungsleiter und Projektleiter tätig.

Weitere Akquisitionen geplant

Seit dem Börsengang im Juni 2008 hat die Burkhalter Gruppe ihre Flächendeckung in der Schweiz kontinuierlich verdichtet. Der Kauf der Fliri & Conrad Electro SA ist ihre 20. Akquisition. Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt auch in Zukunft Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe. Da aber sehr gezielt und nur zu angemessenen Preisen akquiriert wird, ist es schwierig zu sagen, wann es zum nächsten Kaufabschluss kommen wird.

Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

Telefon: +41 44 439 36 33

E-Mail: e.dorigatti@burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk und aktuell mit 45 operativen Gesellschaften an schweizweit 96 Standorten vertreten. Per 31.12.2017 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 37.9 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 30.1 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 514.7 Mio. und beschäftigte 3 011 Mitarbeitende (FTE, davon 680 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Das Leistungsspektrum der Burkhalter Gruppe beginnt am Energie-Verbrauchsort. Wir konzentrieren uns auf Elektrotechnik am Bauwerk (inkl. Infrastrukturanlagen) und erbringen in gewohnt hoher Schweizer Qualität und Präzision das volle Spektrum an Leistungen: Installationen, Schaltanlagen, Services, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Informationen über die Burkhalter Gruppe: www.burkhalter.ch (http://www.burkhalter.ch/de/home)