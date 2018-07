Banken sind die letzte Bastion der Anzugträger. Doch nun wollen sich viele Institute modernisieren. Die Sparkasse Oldenburg verabschiedet sich vom Dresscode - und merkt, dass das gar nicht so einfach ist.

Das Zeichen des Wandels trägt Gerhard Fiand in einer Einkaufstüte. An einem warmen Samstagnachmittag Mitte Mai kauft sich der Chef der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) ein paar Klamotten fürs Büro. Aber nicht wie sonst immer Anzug und Krawatte. Sondern ein Paar Chinohosen.

Gerhard Fiand ist ein zurückhaltender, schmaler Mann mit grauem Haar und randloser Brille. Er mag Zahlen. Und den gesetzten, nicht den großen Auftritt. Und doch hat Fiand im Spätherbst seines Berufslebens noch eine kleine Image-Revolution im Oldenburger Land angezettelt: Seit Anfang Juni gilt sein neuer Dresscode für die rund 1600 Mitarbeiter: "LzO Business Casual" stellt eine Art Abschiedsgeschenk des Chefs dar. Bevor er nächstes Jahr in Rente geht, will er die Reputation seiner Sparkasse heben: "Ich verspreche mir nicht weniger als einen Kulturwandel", sagt Fiand, "und dass wir uns künftig noch mehr auf Augenhöhe mit unseren Kunden bewegen."

Fiand will, dass seine Angestellten mit ihrer Kleidung künftig kein Statusgefälle mehr demonstrieren. Nur noch wenige Kunden erscheinen heutzutage im Anzug - mit dem heiklen Ergebnis, dass sich zwischen formell gekleideten Bankern und informell gekleideten Besuchern eine optische Distanz einstellt. Die will Fiand in seinen Filialen abbauen.

Modische Schwellensenkungen sind ein Trend: "Wir erleben eine Zeitenwende", sagt zum Beispiel Joachim Schirrmacher, Modeexperte und Creative Consultant aus Berlin. Ein Blick in die Vorstandsetagen bestätigt es: Daimler-CEO Dieter Zetsche zeigt sich gern in Jeans und Sneakern. Allianz-Chef Oliver Bäte erscheint zur Hauptversammlung in knallroten Sportschuhen. Telekom-CEO Tim Höttges und VW-Chef Herbert Diess tragen bevorzugt modisch-karierte Blazer ohne Krawatte.Es ist nicht übertrieben, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Ein Anzug signalisiert modisch vor allem Funktionstüchtigkeit; er repräsentiert die Erfolge der Old Economy, mithin all das, was Deutschland groß und erfolgreich gemacht hat: die Sachlichkeit der Ingenieurkunst. Heute diktiert das Silicon Valley das Wirtschaftsgeschehen, und damit sind andere Werte gefragt. Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Risikofreude zählen mehr als Sicherheit, Seriosität und Präzision. Verständlich also, dass der Anzug mittlerweile von vielen Wirtschaftsgrößen verschmäht wird.

Doch wie sieht die Post-Anzug-Ära aus? Herrscht künftig modische Anarchie? Oder braucht es weiterhin Regeln? Fest steht vor allem eines, sagt Experte Schirrmacher: "Es wird deutlich komplizierter als früher." Das hat auch die Landessparkasse zu Oldenburg erkannt - und daher einen Profi beauftragt. Christiane Dierks ist Imageberaterin aus Hamburg. In Fragen des Stils hat sie bereits große Mittelständler beraten, aber auch Dax-Konzerne wie Thyssenkrupp und die Deutsche Bank: "Viele Unternehmen unterschätzen die Brisanz einer solchen Umstellung." Eine neue Kleiderordnung sei immer auch ein Angriff auf die Persönlichkeit. Entsprechend empfindlich reagieren viele Mitarbeiter.

Der Preis der Freiheit

Das zeigt sich Ende Mai in einem grauen Konferenzraum in Oldenburg. 13 Männer und drei Frauen sitzen in einem Halbkreis zusammen, Führungskräfte des Unternehmens. Dierks wird ihnen in den nächsten drei Stunden ...

