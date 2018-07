Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der DAX verlor am Montag 0,6 Prozent auf 12.238 Punkte. Die Sorge vor einer Ausweitung des Handelskonflikts der USA mit China, aber auch mit der EU, ließ die Anleger weiter vorsichtig agieren. Die EU hat mit Zöllen auf US-Importe in einem Volumen von rund 300 Milliarden Dollar gedroht, sollten die USA tatsächlich Zölle auf EU-Autoimporte einführen. Daneben belastete das Gerangel um einen möglichen Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer.

Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding sieht mehrere Optionen, sollte die CSU das Regierungsbündnis verlassen. Zum einen könnte Angela Merkel Bundeskanzlerin einer Minderheitsregierung bleiben. Zum anderen bestehe die Möglichkeit, die Grünen mit in die Koalition aufzunehmen. Neuwahlen hält Schmieding dagegen für wenig wahrscheinlich. Die Krise schwäche Merkels Ansehen in Deutschland, ihren Einfluss in Europa und darüber hinaus. Eine politische Krise in Deutschland hätte indes kaum direkte Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Freenet steigt bei Ceconomy ein

Um 8,6 Prozent nach oben ging es für Ceconomy, nachdem Freenet eingestiegen ist. Freenet beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Unterhaltungselektronikhändler. Freenet nutzt die Ceconomy-Tochter Mediamarktsaturn als Vertriebskanal. Freenet gaben angesichts der Investition von rund 277 Millionen Euro 2,7 Prozent nach. Nach Einschätzung von Goldman Sachs könnte der Deal bei Freenet-Aktionären auf Ablehnung stoßen.

Wie an der Börse erwartet, hat Thyssenkrupp dem Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel zugestimmt. Hier sind die aktivistischen Investoren Cevian und Elliott jedoch unzufrieden mit den Konditionen. Auch wurde die Prognose für die zu erwartenden Synergien gesenkt. Die Thyssenkrupp-Aktie fiel um 1 Prozent.

Infineon verloren 2,4 Prozent nach einer Abstufung durch Barclays auf "Untergewichten". Grund ist auch die Abhängigkeit vom Autosektor, der rund 45 Prozent des Umsatzes ausmache. Wegen Investitionen seien nicht die erhofften Margensteigerungen möglich, zudem bereiteten die Gewinnwarnungen von Daimler und Osram Sorgen. Fielmann waren weiter nicht wohl gelitten und büßten 3 Prozent auf 57,55 Euro ein - die Deutsche Bank hat das Kursziel gesenkt, bleibt mit 62 Euro aber über dem aktuellen Niveau.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,1 (Vortag: 117,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,60 (Vortag: 4,36) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.238,17 -0,55% -5,26% DAX-Future 12.222,00 -0,70% -6,12% XDAX 12.236,79 -0,40% -4,86% MDAX 25.661,68 -0,75% -2,06% TecDAX 2.667,68 -0,88% +5,48% SDAX 11.868,33 -0,68% -0,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,59 17 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2018 11:49 ET (15:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.