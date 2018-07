Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Kurseinbussen in die zweite Jahreshälfte gestartet. Zwischenzeitlich fiel der SMI sogar nahe an die 8'500-Punkte-Marke auf ein Tagestief von 8'507,60 Zähler. Politische Unsicherheiten drückten auf die Stimmung. So verschärften sich über das Wochenende sowohl der internationale Handelsstreit als auch die Regierungskrise in Deutschland.

Gegen Montagabend kam allerdings Hoffnung auf, dass die deutschen Regierungsparteien CDU und CSU im Konflikt um die Asylpolitik zu einer Verständigung kommen werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer kamen laut der Agentur dpa am Nachmittag zu einem Gespräch zusammen. Anschliessend wollten sich die Spitzen von CDU und CSU zu einem Krisengespräch treffen. Das werde am Markt als eher positives Zeichen gedeutet, sagte ein Händler. Für etwas Entspannung sorgten auch Konjunkturdaten aus den USA: So hat sich die Stimmung in der US-Industrie laut dem Einkaufsmangerindex ISM überraschend aufgehellt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag in einem insgesamt lustlosen Handel mit -0,93 Prozent bei 8'529,59 Zählern. Nach einem Minus von 8,2 Prozent in der ersten Jahreshälfte startet er damit mit einem Abschlag in die zweite Jahreshälfte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 1,06 Prozent auf 1'409,06 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,86 Prozent auf 10'238,95 ...

