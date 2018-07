Das Impfstoffunternehmen Valneva SE ist bei seinem Impfstoffkandidaten gegen Borreliose (VLA15) einen Schritt weitergekommen. Wie Valneva am Montagabend mitteilte, habe man das Phase-1-Abschlussverfahren mit der US Food and Drug Administration (FDA) erfolgreich beendet. Die klinische Phase 2 soll Ende 2018 zu starten.(Schluss) ...

