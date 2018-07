München (ots) - Georg Denoke wird neuer CEO und Nachfolger von Thomas Eichelmann



Georg Denoke wird neuer Geschäftsführer der Aton GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Dr. Helmig Unternehmensgruppe. Neben der Leitung der Aton GmbH übernimmt er auch die Führung des Family Offices der Familie Helmig.



Dr. Lutz M. Helmig, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung: "Mit Georg Denoke gewinnen wir einen hervorragenden Manager, der mit seinem Finanzhintergrund und seinen Führungs-, Branchen- sowie Transaktionserfahrungen ATON neue Ziele eröffnen wird. Die Führungskräfte unserer Tochterunternehmen werden in ihm einen konstruktiven Partner und Unterstützer finden".



Georg Denoke: "Ich freue mich über das Vertrauen, das die Familie Helmig mir entgegenbringt, und auf die enge Zusammenarbeit mit dem Gründer und Unternehmer Dr. Helmig. Die Weiterentwicklung der ATON mit ihrem langfristigen und wertschaffenden Portfolioansatz ist eine spannende unternehmerische Aufgabe, der ich mich gerne stelle." Der technikaffine Betriebswirt und Informationswissenschaftler Denoke war als CFO und Arbeitsdirektor langjähriges Mitglied des Vorstands der Linde AG. Denoke ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der SGL Carbon.



Denoke löst Thomas Eichelmann ab, der als Geschäftsführer ausgeschieden ist. Helmig bedankt sich bei Eichelmann, der sich neu orientieren möchte: "Herr Eichelmann hat in den letzten acht Jahren eine herausragende Arbeit geleistet. Er hat die Unternehmensgruppe erfolgreich restrukturiert und profitabel weiterentwickelt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles erdenklich Gute".



